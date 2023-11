Milan contro il Lecce per tornare alla vittoria: i precedenti nell'ultimo periodo

vedi letture

È il giorno di Lecce-Milan. Tra poche ore i rossoneri affronteranno i pugliesi al Via Del Mare. Cosa ci dicono i precedenti? Il Milan è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Lecce in Serie A TIM (12V, 10N), l’unico successo dei pugliesi nel periodo risale all’1 aprile 2006 (1-0 con gol di Axel Konan).