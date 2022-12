Milan, contro il Liverpool può esserci un po' di spazio per De Ketelaere

MilanNews.it

Il Milan oggi alle 16.30 italiane sfida in amichevole il Liverpool allo stadio Al-Maktoum di Dubai. Tra le fila dei rossoneri torna a disposizione Charles De Ketelaere che, dopo l'eliminazione dal Mondiale precoce con il suo Belgio, è arrivato solamente lunedì in ritiro. Non ci sarà sicuramente titolarità per il giovane 2001 ma potrebbe esserci spazio per lui a partita in corso, magari per i minuti finali. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.