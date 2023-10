Milan, contro il Napoli è arrivato il primo pareggio in campionato. Il terzo della stagione

vedi letture

Il Milan si è lasciato sfuggire una bella occasione al Maradona ieri sera. Un'opportunità che i rossoneri si erano costruiti con un primo tempo da due gol ma che hanno vanificato con una ripresa disattenta in cui ne hanno subiti altrettanti, finendo per pareggiare la gara contro il Napoli. Si tratta del primo pareggio in campionato per i rossoneri in questa stagione: nelle 9 precedenti gare erano arrivate sette vittorie e due sconfitte (Inter e Juventus). Due pareggi erano già arrivati in Champions League: doppio 0-0 contro Newcastle e Dortmund.