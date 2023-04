Milan, contro il Napoli sarà la 17ª partita giocata il 2 aprile: il bilancio

MilanNews.it

Sarà il Napoli il prossimo avversario in campionato del Milan, che dopo la sosta per le Nazionali riprenderà il proprio cammino in Serie A dal Maradona. I rossoneri giocheranno per la diciassettesima volta nella propria stora il 2 aprile. Il bilancio è di cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2019, quando il Milan a San Siro pareggiò 1-1 contro l'Udinese: in gol Piatek nel primo tempo e Lasagna nella ripresa.