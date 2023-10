Milan, contro il Napoli secondo assist in stagione di Calabria

Con quello per la seconda rete personale di Olivier Giroud contro il Napoli, Davide Calabria è salito a quota due assist in questa stagione: il primo lo aveva regalato a Rafael Leao per la rete decisiva in rovesciata dell'attaccante portioghese contro la Roma allo stadio Olimpico (1-2 per il Diavolo il risultato finale).