Milan, contro il Newcastle i gol arrivano dal mercato

vedi letture

Pulisic, gol. Okafor, assist. Chukwueze, gol. I gol del Milan a Newcastle, dove i rossoneri hanno trovato la seconda vittoria inglese della loro storia, portano tutti la firma del mercato estivo. Per Pulisic si tratta già del sesto gol stagionale in tutte le competizioni, per Chukwueze il secondo.

Ma oltre i numeri, come ha detto anche mister Pioli nel post partita: "Io sono convinto delle potenzialità di questa squadra, credo che questa sia una squadra forte", basta guardare un po' di partite per capire come il mercato estivo abbia influito positivamente sulla rosa. Certo, gli infortuni e le tante indisponibilità hanno condizionato enormemente la continuità di risultato, ma è evidente come quando la squadra è al completo diventi decisamente competitiva.