Milan, contro il Sassuolo la 150^ presenza di Bennacer in maglia rossonera

Nella formazione del Milan che scenderà in campo oggi contro il Sassuolo a San Siro, ci sarà anche Ismael Bennacer, alla seconda gara di fila da titolare dopo il ritorno in campo dal grave infortunio al ginocchio. Sarà una partita speciale per il centrocampista algerino che raggiungerà un traguardo molto importante contro i neroverdi: per Bennacer sarà infatti la 150^ presenza in tutte le competizioni con la maglia del Milan.

Questi i numeri in rossonero dell'ex Empoli:

NUMERO PRESENZE: 149

PRESENZE DA TITOLARE: 111

MINUTI IN CAMPO: 9.753'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 34

ESPULSIONI: 0

ESORDIO UFFICIALE NEL MILAN: 25 agosto 2019, Udinese-Milan 1-0 (prima giornata di Serie A)