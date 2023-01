Milan, contro il Sassuolo tre gol subiti nel primo tempo: non succedeva dal 2014

MilanNews.it

Ko molto pesante per il Milan, superato a San Siro dal Sassuolo per 2-5. I rossoneri hanno rimediato la terza sconfitta consecutiva, subendo ben tre reti soltanto nel primo tempo. Un dato del genere non si registrava dal gennaio 2014, quando Domenico Berardi realizzò una tripletta proprio contro i rossoneri al Mapei Stadium nel giro di venticinque minuti. A riferirlo è Opta.