Milan, contro il Torino il secondo clean sheet in Serie A: il primo a San Siro

Il Milan non è riuscito a sfruttare al meglio i passi falsi delle concorrenti per un posto in Champions League, non andando oltre al pari contro il Torino. Tuttavia, dalla sfida contro i granata è arrivata anche una notizia positiva. Per la prima volta in questa stagione in Serie A, i rossoneri non hanno subito gol in casa, collezionando così il secondo clean sheet in campionato, dopo quello ottenuto ad Udine.