Nella vittoria di domenica sera contro l'Atalanta, come riporta il match report pubblicato della Lega di Serie A, Rafael Leao è stato il calciatore rossonero (e in generale in campo) che ha creato il maggior numero di occasioni da gol, 4. Sul podio insieme a lui altri due milanisti, Giroud e Diaz, entrambi con 3 occasioni a testa.