© foto di www.imagephotoagency.it

Nella partita contro l'Empoli, Ante Rebic ha trovato anche un assist oltre al gol che ha sbloccato la partita, al suo ritorno in campo dopo circa un mese di indisposizione per un problema alla schiena. Per il calciatore croato si tratta del sedicesimo assist complessivo con la maglia del Milan. La rete, invece, è stata la numero 29.