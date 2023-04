Milan, contro l'Empoli si gioca con la terza maglia

MilanNews.it

Domani sera il Milan ospiterà l'Empoli in occasione della 29esima giornata di campionato: una partita importante sia per il percorso dei rossoneri a caccia delle prime quattro posizioni, sia perchè arriva prima del quarto di andata di Champions contro il Napoli. La squadra di Stefano Pioli, questa sera, scenderà in campo con la terza maglia.