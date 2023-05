Milan, contro la Cremonese gol su punizione diretta: mancava dal dicembre 2021

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio amaro per il Milan, che a San Siro non è andato oltre l'1-1 nell'incontro valido per la trentatreesima giornata giocato contro la Cremonese. I rossoneri, dopo la rete di Okereke, hanno trovato il pareggio nel finale grazie ad un calcio piazzato di Junior Messias. La formazione di Stefano Pioli non trovava una rete su punizione dal dicembre 2021, quando Florenzi riuscì a segnare all'Empoli.