Milan, contro la Juventus sono tre i clean sheet consecutivi: la statistica in vista del match

Secondo le statistiche messe a disposizione dalla Lega Serie A, il Milan ha collezionato tre clean sheet consecutivi nelle ultime tre sfide con la Juventus. Ma non solo: i rossoneri hanno collezionato quattro clean sheets nelle ultime cinque sfide di campionato contro i bianconeri, tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 22 gare. In particolare, come detto, il Milan ha chiuso con la porta inviolata le ultime tre sfide con la Juve in Serie A e non ne infilano quattro consecutive dal periodo 1988-1989.