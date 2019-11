Milan, contro la Lazio il miglior Bennacer della stagione

Ismaël Bennacer aveva giocato due buone partite a inizio stagione, contro Brescia e Torino, mentre non era stato schierato nella prima giornata a Udine per i pochi giorni di allenamento che aveva svolto dopo essere rientrato a Milanello il 14 agosto. Reduce dal titolo di MVP della Coppa d'Africa vinta con la sua Algeria, Bennacer aveva ancora bisogno di rodaggio. Contro il Brescia, Ismaël aveva semplificato il gioco distribuendo molti palloni di prima, mentre a Torino era stato efficace soprattutto nella fase offensiva. Contro la Fiorentina, invece, in una serata di scarsa vena da parte di tutta la squadra, Bennacer aveva commesso alcuni errori nei passaggi ed era stato falloso in area di rigore. Dopo che contro Lecce e Roma era sceso in campo dall'inizio Lucas Biglia, il buon Ismaël si era rimesso al centro del gioco rossonero contro la SPAL.



Prova senza infamia e senza lode, quella del metronomo algerino contro gli spallini. Ma, pur nella sconfitta, è stato proprio contro la Lazio che si è visto il miglior Bennacer della stagione. Lo score di Lega Serie A fornisce questi riscontri sulla sua partita disputata a San Siro: 1 passaggio chiave, 20 recuperi, 2 falli commessi. Primo centrocampista della partita con 20 palloni recuperati e giocatore corretto in questa dinamica di campo, visto che in una zona delicata del gioco, a centrocampo, ha commesso soltanto 2 falli nei suoi contrasti con gli avversari. Bennacer ha lottato e si è speso in tutti i modi per la squadra, il risultato non ha premiato lui e i suoi compagni di squadra, ma i suoi sforzi e la sua qualità sono stati parte integrante della gara. Brillante nel primo tempo, pronto al sacrificio nel secondo: questi i due volti di Ismaël apprezzati dai tifosi rossoneri.