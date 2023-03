Milan, contro la Salernitana una sola novità di formazione rispetto a Londra: c'è Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera contro la Salernitana a San Siro, Stefano Pioli non farà turnover come si pensava nei giorni scorsi, ma confermerà quasi in blocco la formazione scesa in campo mercoledì in Champions League in casa del Tottenham. L'unica novità sarà sulla fascia destra dove Alexis Saelemaekers prenderà il posto dell'infortunato Junior Messias (out un mese per un problema muscolare). A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.