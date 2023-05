Milan, contro lo Spezia secondo palo consecutivo per Sandro Tonali

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Risultato amaro per il Milan, battuto 2-0 dallo Spezia nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Sul prato del Picco, Sandro Tonali ha colpito il secondo palo consecutivo in tutte le competizioni dopo contro l'Inter in Champions League. Il classe 2000 ha già eguagliato in questa stagione il numero di legni collezionati totalmente nelle precedenti cinque. A riferirlo è Opta.