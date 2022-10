Milan, convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il 26 ottobre

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi, il Milan ha pubblicato la convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il 26 ottobre alle 10.30 in prima convocazione ed eventualmente per il 27 ottobre sempre alle 15.30 in seconda convocazione. Questo l'annuncio con i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022: