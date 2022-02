Milan, Corriere dello Sport: "Altro Giroud"

“Milan, altro Giroud”. È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Spor dedica alla squadra milanista dopo la vittoria nella stracittadina di ieri. “Al Meazza - scrive il quotidiano romano - seconda sconfitta in A per la capolista che si ferma dopo quasi quattro mesi: domina per oltre un tempo poi il blackout. I rossoneri, salvati più volte da Maignan, si rilanciano in chiave scudetto e mandano un segnale al campionato. Due gol del francese in meno di quattro minuti capovolgono la storia del derby. Inzaghi va avanti con una rete di Perisic ma Pioli la ribalta grazie ai cambi”.