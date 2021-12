Milan, Corriere dello Sport: "Tocca a Pellegri fare Ibra"

Possibile novità di formazione per il Milan nel match di oggi contro la Salernitana. "Tocca a Pellegri fare Ibra", titola stamane il Corriere dello Sport: il giovane attaccante, infatti, per la prima volta in questa stagione, potrebbe partire dal primo minuto al centro dell’attacco rossonero. Ibrahimovic potrebbe quindi riposare (perlomeno inizialmente) in vista della sfida di Champions contro il Liverpool.