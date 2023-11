Milan cortissimo in difesa: senza Kjaer e Simic ecco chi sono le alternative in panchina

Il Milan si presenterà a San Siro domani sera per giocarsi il futuro in Champions League contro il PSG con una situazione difensiva allarmante. Infatti, oltre a Tomori e Thiaw che giocheranno titolari, i rossoneri avranno solamente Florenzi e Bartesaghi come soluzioni in panchina, più verosimilmente un giocatore della Primavera. Non ci sarà ovviamente Kalulu ma neanche Kjaer. Anche Simic non potrà essere portato in squadra da Stefano Pioli, perché non rispetta i requisiti per essere convocato essendo solo da un anno nella rosa rossonera.