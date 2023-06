Milan Cup 2023, il racconto dell'evento in video

Fonte: acmilan.com

La passione rossonera affonda le proprie radici nella città di Milano, propagandosi grazie agli oltre 500 milioni di tifosi milanisti, come anche ai giovani atleti, educatori e tecnici che ogni giorno alimentano il progetto AC Milan Academy, in Italia e in tutto il mondo.

Tra venerdì 16 e domenica 18 giugno, lo Stadio Giorgio Calbi di Cattolica, in Emilia-Romagna, è stato catalizzatore di questa passione, ospitando ben 196 partite tra circa 700 bambini e 100 allenatori di 48 Scuole Calcio e Centri Tecnici rossoneri per dare vita alla Milan Cup 2023 by Banco BPM. Giunto alla sua 9° edizione, il torneo vede protagonisti i giovani calciatori delle categorie Pulcini (2012 e 2013) e Primi Calci (2014 e 2015) delle società affiliate al Club, accompagnati dalle loro famiglie per celebrare lo sport come momento di gioia e di condivisione.

Oltre a essere una festa che ha chiuso la stagione sportiva delle Academy rossonere, la Milan Cup testimonia in modo concreto la visione di un Club con lo sguardo rivolto al futuro, sempre attento alle nuove generazioni e consapevole dell'importanza di coltivare il talento sia dentro che fuori dal campo, crescendo giovani calciatori ma anche i cittadini del domani. Questa nuova edizione riflette inoltre la natura internazionale del Milan, coinvolgendo per la prima volta due squadre estere: Academy Craiova (Romania) e FC Glattal Dübendorf (Svizzera).

Antonio Corbellini, Direttore Tecnico della Milan Academy, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono coinvolte 48 società. La Milan Cup è per noi motivo di confronto e ricerca di condivisione con le nostre affiliate”.

Sebastiano Rossi: “Credo che sia importantissimo per i ragazzi fare sport, cercare di socializzare, credere in qualcosa, di sognare. Tutto questo grazie a Silvio Berlusconi che nel 2009 fondò questa Academy”.

Angelo Carbone, Responsabile del Settore Giovanile: “La nostra attenzione non si basa solo sull’aspetto tecnico, ma su quello dei valori umani. Quindi educazione, rispetto. Alla lunga sono quei valori che ti ritrovi nella vita quotidiana”.

Erin Cesarini, calciatrice del Milan Primavera Femminile: “A tutte le bambine che sono qua, a tutte quelle che si affacciano a questa realtà, quella del Calcio Femminile, vorrei dire di essere coraggiose, di non fermarsi davanti ai pregiudizi che purtroppo si possono trovare in certi contesti, perché le cose stanno cambiando davvero. Ce lo fanno vedere giornate come questa, io ho la possibilità di viverlo quotidianamente”.