Milan, da domani in libreria il libro di Rafael Leao: si intitola "Smile"

Domani esce il libro di Rafael Leao dal titolo "Smile". Ad annunciarlo sono stati lo stesso attaccante rossonero e la casa editrice Edizioni Piemme su Instagram: "'Sorrido perché Dio mi ha dato un dono incredibile e fino a questo momento il lavoro che ho fatto - perché ho fatto tantissimo lavoro - è stato ripagato da questo successo'. Tra aneddoti sullo scudetto, su Ibrahimovic, Maldini e i suoi compagni di squadra, confessioni e rivelazioni sulla sua vita privata, sul senso profondo della fama e della celebrità, sulle sue passioni musicali, in questo libro Rafa non è soltanto il campione che si mette a nudo, il ragazzo di Almada che sogna i grandi palcoscenici, le prodezze in campo, le vittorie e i trofei, insieme alla sua squadra, ma l'emblema di una generazione che rifugge da facili etichette. Da domani in libreria, "Smile" di Rafael Leao".