Milan, da gennaio in avanti quasi un punto di media in meno rispetto all'anno scorso

Il Milan ha subito un'evidente involuzione nel 2023, specialmente se si guardano i numeri da gennaio in avanti fatti registrare nella passata stagione. La Champions League ha sicuramente influito tanto (l'anno scorso il Milan fu eliminato ai gironi) e in campionato il passo è pesante. Se si considera il periodo da gennaio a giugno, i rossoneri hanno ottenuto quasi un punto di media in meno rispetto alla passata stagione: 2.31 l'anno scorso, 1.4 quest'anno.