Milan, da pausa a pausa il ruolino è imbarazzante: una sola vittoria in sei partite

vedi letture

Un periodo nero quello che sta attraversando il Milan in questo momento della stagione. Una fase che si trova esattamente all'interno di due pause per le nazionali, nell'arco di circa tre settimane. In questo spazio i rossoneri, tra campionato e Champions, hanno giocato sei partite e ne hanno vinta solo una. Il ruolino è imbarazzante: una vittoria, due pareggi (subiti in rimonta), tre sconfitte. Per un totale di 10 gol subiti e 6 incassati. E pensare che durante l'ultima pausa, il Diavolo era capolista solitaria...