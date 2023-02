Milan da rimonta, disinnesca l'Atalanta senza problemi. CorSera: "Delude solo Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

È la prima volta in stagione che il Milan centra quattro vittorie consecutive. Questa nuova squadra è farina del sacco di Stefano Pioli: meno scintillante ma più solido e energico, lo descrive il Corriere della Sera. Una squadra con meno fronzoli e più sostanza che si specchia nella fatica dei propri operai, come Thiaw in difesa. Nella vittoria di ieri sull'Atalanta, delude solo Leao, che sbaglia tanto e borbotta, prendendo anche un giallo che gli farà saltare la Fiorentina. Ma il Diavolo si è ritrovato - si legge -, adesso il Tottenham fa meno paura.