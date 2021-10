Milan da scudetto? Zaccheroni: "Rossoneri mina vagante, ma è presto per fare previsioni"

"Il Milan è la mina vagante che può dare fastidio a tutti in campionato". Parla così l'ex allenatore rossonero, Alberto Zaccheroni, a La Gazzetta dello Sport: "Presto per dare una griglia di favoriti, ma il Milan può ancora contare sul lavoro di Maldini, uno che non regala niente a nessuno, e su quello di Pioli che ha fatto un capolavoro".