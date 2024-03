Milan, date e orari della doppia sfida di Europa League contro la Roma

La UEFA ha reso noto gli orari della doppia sfida tra Milan e Roma, valida per i quarti di finale di Europa League: la gara di andata, in programma l'11 aprile a San Siro, si gocherà alle 21, mentre il ritorno all'Olimpico andrà in scena il 18 aprile sempre alle 21.

Questo il programma dei quarti di Europa League (11-18 aprile, ore 21):

Milan - Roma

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham

Benfica - Olympique Marsiglia