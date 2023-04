Milan, De Ketelaere torna titolare dopo 42 giorni: l'ultima volta contro la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Charles De Ketelaere ritrova oggi a Bologna una maglia da titolare dopo 42 giorni: l'ultima volta risale infatti allo scorso 4 marzo quando il belga giocò da primo minuto contro la Fiorentina. Nelle successiva quattro sfide di campionato è sempre entrato in campo nella ripresa, mentre in Champions League è rimasto in panchina per 90' sia contro il Tottenham (ritorno degli ottavi) che contro il Napoli (andata dei quarti).