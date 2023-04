Milan, De Ketelaere verso la titolarità 42 giorni dopo l'ultima volta

MilanNews.it

Come riporta il Corriere dello Sport oggi Charles De Ketelaere avrà una nuova occasione da titolare, contro il Bologna: all'andata fece vedere il suo unico highlight in rossonero, un assist per Leao. Il belga ritrova la maglia da titolare per la prima volta da 42 giorni: l'ultimo precedente era la trasferta di Firenze, finita male con la vittoria della Fiorentina per 2-1.