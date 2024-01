Milan debole emotivamente? Pioli: "Non ho mai visto la squadra crollare"

Milan-Roma, sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno di campionato e in programma domani alle 20:45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

La difficoltà emotiva della squadra: "Io onestamente crollare non ho mai vista la squadra. L'ho vista la passata stagione crollare a livello mentale e non riuscire a reagire, non quest'anno. È chiaro che ci sono situazioni che dobbiamo migliorare, ed è evidente che se pensiamo solo all'ultima partita non ci sta che una squadra come noi possa prendere gol su calcio d'inizio dopo aver fatto gol. Tutti dobbiamo essere più attenti".