Milan, decimo derby consecutivo senza riuscire a segnare l'1-0: non era mai successo nella storia

Delusione per il Milan, eliminato in semifinale di Champions dall'Inter che andrà a giocarsi la finale contro la vincente di Real Madrid-Manchester City. Per il decimo derby consecutivo, la formazione rossonera non è riuscita a segnare il gol dell'1-0. Una striscia negativa così lunga, in quasi duecentoquaranta derby, non era mai stata registrata dalla squadra milanista. A riferirlo è Giuseppe Pastore.