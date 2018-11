Milan, delusione Higuain: doveva essere la notte del riscatto, ma ha combinato poco

Doveva essere la notte del riscatto per Gonzalo Higuain quella di ieri contro il Dudelange, ma l'argentino ha combinato poco o niente. Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera che spiega che nel post-partita, Rino Gattuso ha dichiarato che il Pipita non era al top della forma in quanto pare avesse un po’ di mal di schiena.