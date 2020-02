Milan, derby amarissimo fuori casa: negli ultimi 14 anni l'unica luce è Ibra

Prendendo in considerazione gli ultimi 14 anni di derby in tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) si nota uno sbilanciamento abbastanza netto a favore dell'Inter. Lo score recita: 16 vittorie per i nerazzurri, 9 vittorie del Milan e 6 pareggi nei 31 confronti avvenuti. Di queste, 14 stracittadine sono state giocate in casa del Biscione con un andamento letteralmente a senso unico: ben 10 vittorie per l'Inter, 3 pareggi e un solo successo per i rossoneri. L'unica gioia per il Diavolo è datata 14 novembre 2010, grazie ad una rete di Zlatan Ibrahimovic su calcio di rigore. Proprio allo svedese, a distanza di quasi 10 anni, si aggrappano i milanisti, sperando di riuscire ad interrompere questa striscia consecutiva di risultati negativi nei derby.