Milan, di Giroud il gol della Champions. CorSera: "Una testata da 50 milioni"

Olivier Giroud è senza dubbio l'attaccante dei gol importanti per il Milan. Dopo la doppietta nel derby di ritorno dello scorso anno, determinante per lo scudetto rossonero, la rete contro la Juve che regala alla squadra di Pioli la qualificazione alla prossima Champions. "Una testata da 50 milioni", come riferisce il Corriere della Sera.

Già, perché la qualificazione alla massima competizione europea garantisce al Milan introiti importanti per rinforzare l'organico in estate. In attacco, oltre al meritato rinnovo di Giroud (un anno in più a 3 milioni netti), si seguono varie piste ovvero Openda, Morata, Arnautovic e Scamacca.