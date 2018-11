Milan di nuovo davanti all'UEFA: lo scenario più favorevole, ma meno probabile, è la concessione del voluntary agreement

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan si presenterà davanti all'UEFA domani mattina e lo scenario più favorevole per il club rossonero è che l'organismo di Nyon riprenda in considerazione l’intero caso, nato dalla richiesta di un voluntary agreement (bocciato), e siccome è ricambiata la proprietà, decida ora di concederlo. In questo caso, niente sanzioni economiche per il ‘14-’17, condono dell’anno franco ‘17-’18, e poi si decideranno eventuali sanzioni per il triennio seguente. Purtroppo per il Diavolo, però, si tratta dello scenario meno probabile.