Milan di scena stasera a Firenze contro la Fiorentina: info e dettagli

Il Milan sarà ospite questa sera della Fiorentina all'"Artemio Franchi" di Firenze per la sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A: calcio d'inizio fissato per le 20:45; i rossoneri sono momentaneamente terzi in classifica con 47 punti a pari merito con l'Inter, a meno un punto dalla Lazio seconda che ha, però una partita in più.