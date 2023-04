Milan, Diaz ancora decisivo: la crescita dello spagnolo nelle ultime tre stagioni

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Anche in Champions League contro il Napoli uno dei migliori in campo nel Milan è stato Brahim Diaz, che in questa stagione è già stato decisivo in altri big-match, come per esempio contro la Juventus, il Tottenham e sempre contro il Napoli in campionato. SkySport24 ha mandato in onda una grafica con dei numeri che testimoniano la crescita del trequartista spagnolo negli ultimi tre anni (sono state considerate le partite fino a metà aprile di ogni stagione rossonera):

STAGIONE 2020-2021: 27 presenze, 15 da titolare, 3 assist e 5 gol

STAGIONE 2021-2022: 29 presenze, 26 da titolare, 4 assist e 4 gol

STAGIONE 2022-2023: 34 presenze, 26 da titolare, 4 assist e 6 gol