Milan, Dida e quella parata al 94esimo su Van Der Vaart contro l'Ajax: il ricordo della UEFA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il profilo della Champions League ha pubblicato un video della famosa parata di Dida su Rafael Van Der Vaart in Milan-Ajax del 2003. Al minuto 94, l’olandese si trova anche a tu per tu con il portiere rossonero. Dida con un balzo respinge la conclusione e salva la qualificazione in semifinale del Milan. Infatti, con il 3-3 sarebbe passato l’Ajax in virtù dello 0-0 dell’andata. Sul profilo Instagram si legge: “Dida demolisce Van De Vaart al 94esimo”.