Milan, dieci giorni all'esordio in campionato a Bologna

Il Milan tra 10 giorni esatti esordirà in campionato contro il Bologna, allo stadio Renato Dall'Ara. La gara con i felsinei sarà il posticipo del lunedì del primo turno di campionato e si giocherà il 21 agosto alle ore 20.45. La partita, che dunque chiuderà il menu della prima giornata, sarà visibile su Dazn in esclusiva. Come sempre, su MilanNews.it, potrete seguire la diretta testuale dell'evento.