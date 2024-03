Milan, difficilmente ci sarà (se ci sarà) un giudizio sportivo prima di agosto

Da quando, dopo le perquisizioni a Casa Milan e nelle abitazioni private, sono scattate le indagini su Furlani e Gazidis, attuale ed ex amministratore delegato del Milan con potere di firma, uno dei leit motiv è capire se e come verrà coinvolto il club rossonero sul piano sportivo. Detto che è troppo prematuro per ipotizzare qualcosa di concreto, perchè c'è un'indagine in corso che è appena cominciata, lo spettro di conseguenze è molto ampio per quanto concerne la società di via Aldo Rossi: si va da semplici sanzioni pecuniarie a penalizzazione fino addirittura, in casi limite, all'esclusione del campionato.

Ad ogni modo, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, difficilmente questa indagine influenzerà la stagione attuale del Milan. Per intervenire, ad esempio con punti di penalizzazione, sul campionato in corso ci sarebbe tempo fino ad agosto, quando le squadre inviano le proprie liste per le competizioni Uefa. Difficilmente un ipotetico processo sportivo si concluderà entro quella data, anzi potrebbe anche non essere iniziato. Il procuratore della Figc Giuseppe Chinè richiederà gli atti alla Procura di Milano nei prossimi giorni. Ne è un esempio la situazione della Juvnetus sul caso Prisma che è stata tirata molto per le lunghe.