Milan, dirigenza a Milanello per l'allenamento alla viglia dell'Empoli

vedi letture

Dopo la vittoria di martedì contro il Cagliari in Coppa Italia, il Milan è pronto a tornare in campo per la gara di campionato contro l'Empoli, match che chiuderà il girone di andata dei rossoneri. Continua la preparazione a Milanello della squadra di Stefano Pioli, accompagnata anche dalla dirigenza della società di Via Aldo Rossi, compreso Zlatan Ibrahimovic.

In vista di questa partita, Stefano Pioli parlerà come sempre il giorno prima in conferenza per presentare il match: il tecnico rossonero risponderà oggi alla domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle 14.30; le dichiarazioni di Pioli potranno essere lette in diretta con il consueto live testuale su MilanNews.it.