Milan, diventano 13 i convocati in nazionale. Domani le prime partite

Sono tredici i giocatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali nelle gare della sosta. Pioli, da questo punto di vista, potrà contare su più uomini rispetto a Inzaghi - che ne perde ben 16 - e Allegri che dovrà salutarne 14. Colpisce la qualificazione del giovane Marco Pellegrino con l'Argentina, mentre Tomori sfiderà l'Italia. Derby per Maignan, che affronterà De Vrij e Dumfries. Krunic, ai box ma convocato dalla Bosnia, non risponderà alla chiamata della sua rappresentativa nazionale. Okafor ha lasciato il ritiro della Svizzera per un lieve trauma cranico: rientrerà a Milanello la prossima settimana.

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Olanda-Francia: venerdì 13 ottobre ore 20.45, Amsterdam - Qualificazioni Euro 2024

Francia-Scozia: martedì 17 ottobre ore 21.00, Lilla - Amichevole

Simon Kjær (Danimarca)

Danimarca-Kazakistan: sabato 14 ottobre ore 20.45, Copenaghen - Qualificazioni Euro 2024

San Marino-Danimarca: martedì 17 ottobre ore 20.45, Serravalle - Qualificazioni Euro 2024

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Slovacchia: venerdì 13 ottobre ore 20.45, Porto - Qualificazioni Euro 2024

Bosnia-Portogallo: lunedì 16 ottobre ore 20.45, Zenica - Qualificazioni Euro 2024

Christian Pulisic e Yunus Musah (Stati Uniti)

USA-Germania: sabato 14 ottobre ore 21.00, East Hartford - Amichevole

USA-Ghana: mercoledì 18 ottobre ore 2.30, Nashville - Amichevole

Malick Thiaw (Germania)

USA-Germania: sabato 14 ottobre ore 21.00, East Hartford - Amichevole

Messico-Germania: mercoledì 18 ottobre ore 2.00, Philadelphia (USA) - Amichevole

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Francia: venerdì 13 ottobre ore 20.45, Amsterdam - Qualificazioni Euro 2024

Grecia-Olanda: lunedì 16 ottobre ore 20.45, Atene - Qualificazioni Euro 2024

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Inghilterra-Australia: venerdì 13 ottobre ore 20.45, Londra - Amichevole

Inghilterra-Italia: martedì 17 ottobre ore 20.45, Londra - Qualificazioni Euro 2024

Marco Pellegrino (Argentina)

Argentina-Paraguay: venerdì 13 ottobre ore 1.00, Buenos Aires - Qualificazioni Mondiali 2026

Perù-Argentina: mercoledì 18 ottobre ore 4.00, Lima - Qualificazioni Mondiali 2026

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Arabia Saudita-Nigeria: venerdì 13 ottobre ore 18.00, Portimão (Portogallo) - Amichevole

Mozambico-Nigeria: lunedì 16 ottobre ore 17.00, Albufeira (Portogallo) - Amichevole

Davide Bartesaghi (Italia U19)

Serbia-Italia: mercoledì 11 ottobre ore 18.00, Gornji Milanovac - Amichevole

Serbia-Italia: sabato 14 ottobre ore 16.00, Stara Pazova - Amichevole