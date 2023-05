MilanNews.it

Archiviato il pareggio all'ultimo secondo contro la Roma di sabato, la concentrazione dei rossoneri è totalmente rivolta alla sfida di mercoledì contro la Cremonese a San Siro. Oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per ora di pranzo, mentre l'appuntamento per domani per l'allenamento di giornata è fissato al mattino. Mister Pioli non parlerà in conferenza.