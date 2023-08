Milan, domani allenamento al mattino

Il Milan è tornato questa mattina ad allenarsi a Milanello con una seduta di scarico per il gruppo che ha giocato ieri e una classica per chi è sceso in campo nel trofeo Berlusconi.

La squadra si ritroverà ancora domani mattina al centro sportivo di Carnago per un'altra seduta dall'allenamento.