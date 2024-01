Milan, domani allenamento al mattino a Milanello

vedi letture

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Il programma di domani del Milan prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI OGGI, 23 GENNAIO

Ritrovo a Milanello al mattino per colazione, dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister al termine della partita di Udine.

Prima parte del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare, per poi uscire sul campo centrale dove il gruppo ha iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi. A seguire, lavoro aerobico svolto lungo il perimetro del campo. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una partita di allenamento su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione odierna.