Milan, domani allenamento al mattino alla vigilia della gara con la Roma

vedi letture

Questo il report dell'allenamento odierno del Milan e le indicazioni su come lavorerà la squadra domani alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20.45 a San Siro.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare, eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni, seguita da alcuni torelli a tema per terminare la fase di riscaldamento. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni; lavoro tattico a seguire prima della consueta partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna.

SABATO 28 DICEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Fonseca alle ore 14.15, in diretta su AC Milan Official App e Milan TV.