Milan, domani allenamento al mattino per la squadra di Pioli

Dopo il primo allenamento sostenuto ieri a Milanello, il Milan continuerà nella giornata di domani la preparazione in vista della sfida di sabato sera contro il Cagliari, valida per la 30esima giornata di Serie. A. La squadra è tutta a disposizione di Stefano Pioli, fatta eccezione per l'infortunato Bakayoko e il lungodegente Kjaer. Gli uomini di Pioli si allenerano nella mattinata di domani.