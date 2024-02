Milan, domani allenamento al pomeriggio a Milanello

Mattinata di lavoro a Milanello per i rossoneri, che si sono trovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi e iniziare la sessione odierna di allenamento.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per i partenti di ieri sera; in campo gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare e una serie di lavori sulla forza. L'allenamento è proseguito sul campo centrale dove il gruppo ha svolto una sessione di lavoro atletico.

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO

Il programma prevede un allenamento pomeridiano.