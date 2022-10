MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, domani, dopo l'allenamento mattutino, Stefano Pioli e Fikayo Tomori saranno presenti in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Chelsea di martedì: le dichiarazioni dei due saranno leggibili in diretta su MilanNews.it a partire dalle 14.00.